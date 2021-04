Absurdistan? Absurdistan.

20.3.2021, na prvý jarný deň v Bratislave snežilo. Minister počasia odvolaný nebol, pretože ho nemáme. Mohol ale podať demisiu aspoň hlavný predpovedač počasia, riaditeľ SHMÚ. Ľudia predsa potrebujú istoty.

Minister zdravotníctva nedávno podal demisiu. Nezvládol pandémiu, tak ju podal. Prezidentka ju prijala a vyhlásila, že nebol obeť, ale že nezvládol pandémiu. Po celej Európe ministri zdravotníctva podávajú demisie pretože nezvládli pandémiu. Po celej Európe vlastne úplne nie, ale v susedných Čechách už boli odvolaní traja, ktorí ju nezvládli a po Veľkej noci nastúpil už štvrtý. Na Slovensku druhý, pretože sa v národe nakoniec podarilo nájsť dobrodruha, ktorý to vzal. Požiadavky nie sú malé, má dať ľuďom istoty. Ľudia majú presne vedieť, kedy pôjdu deti do školy, kedy sa otvoria reštaurácie, kedy už bude všetko jasné. A dané. V Číne počas dynastie xxx popravili dvorných astrológov pretože prišlo zatmenie Slnka. Astrológovia Slnko neuchránili, Slnko počas dňa na chvíľu zhaslo. Niekto za to zodpovednosť niesť musel.

20.3.2021, na prvý jarný deň v Bratislave snežilo. Minister počasia odvolaný nebol, pretože ho nemáme. Mohol ale podať demisiu aspoň hlavný predpovedač počasia, riaditeľ SHMÚ. Ľudia predsa potrebujú istoty, ako prídu k tomu, že na prvý jarný deň sneží.

A vírus, ktorý sme nazvali Covid 19 a on o tom vôbec nevie, lieta naďalej okolo planéty. Že proti nemu bojujeme a že ministri podávajú demisie, pretože nezvládli boj proti nemu, si zrejme nevšimol. Nevie kde sú hranice, nevie ani že nejaké hranice vôbec sú. A možno aj vie, ale má informácie ešte spred revolúcie a tak vôbec nerozlišuje medzi Slovenskom a Českom. Vôbec nevie, že Slovensko žije už od roku 1992 v ére samostatnosti. Spočiatku sme boli v boji proti Covidu najlepší my. Minister zdravotníctva situáciu zvládal a boli sme najlepší. Nikto si to vtedy ale nevšimol a všetky svetové médiá tvrdili, že najlepší sú Česi. Aj keď boli trochu horší. No a teraz sme najhorší. To si už všimli všetci. Ale striedame sa znova s Čechmi, ako keby ten vírus našu samostatnosť vôbec nebral do úvahy.

No a aby toho nebolo málo, riaditeľ v podstate bezvýznamného úradu, ktorý sa volá ministerstvo hospodárstva, aj keď o slovenskom hospodárstve sa rozhoduje úplne inde a ktorý je okrem toho majster deštrukcie a excelovských tabuliek, ďalej MD, žiadal predsedu vlády, aby spolu s ministrom zdravotníctva odstúpil tiež. Pretože predseda povedal, že minister zdravotníctva odstúpil kvôli tomu, že nemohol robiť svoju prácu tak ako chcel, pretože MD všetky jeho odporučenia odmietal a znemožnil ich prijatie. MD napríklad tvrdil, že zatvárať reštaurácie je nezmysel, veď sa tam nakazí len jeden z desiatich nakazených. Ostatní sa nakazia doma alebo v práci alebo bohvie kde. Prečo teda zatvárať práve reštaurácie. Videl prvý riadok excelovskej tabuľky, nevidel pozadie a dynamiku procesu. Nevidel, že človek v reštaurácii sedí vedľa niekoho, od ktorého ten vírus prinesie domov, potom do práce a potom bohvie kde ešte, to MD vo svojej tabuľke nevidel. Odsabotoval aj nákup testov, pretože nedostal správne zadanie. Skvelý organizátor a manager tri týždne nevedel pochopiť, čo má nakúpiť. Namiesto toho lietal do Dubaja, asi aby mu tam poradili. Bolo by zaujímavé vedieť kto mu radil. A bolo by zaujímavé vedieť, čo mu poradil. Postavil sa aj proti lockdownu pred Vianocami, ktorý navrhoval minister zdravotníctva. A MD je teraz ale ten, komu sa ďakuje za odvedenú prácu. Absurdistan? Absurdistan.

Predseda, aby všetko zachránil, vyštartoval do Moskvy a priniesol 2 milióny ruskej vakcíny Sputnik. Myslel si, že to bude veľký úspech, bude pod reflektormi a národ mu znova uverí. Nedopadlo to ale úplne najlepšie. Vakcína nemá certifikáciu a tak naši vedci dostali za úlohu vakcínu preskúmať. Pichli ju trom myšiam a štyrom škrečkom a v napätí očakávali, čo sa stane. Predtým vakcínu dostalo asi 50 mil. ľudí a očkuje sa ňou vo viac ako v päťdesiatich štátoch. Napriek tomu všetky myši a škrečkovia v zdraví prežili a vedci oznámili, že vakcína je bezpečná. Vzhľadom na absurdnosť tohto výskumu sa ale potom zháčili a vyhlásili, že aj keď škrečkovia a myši prežili, vlastne nemajú dosť informácií na to aby povedali, že vakcína bezpečná naozaj je. Okrem toho sa zistilo, že laboratórium v ktorom tento odvážny pokus previedli nemá na to akreditáciu. Takže celým výsledkom tohto priekopníckeho činu bude, že pokusné myši a škrečkovia s najväčšou pravdepodobnosťou Covid 19 nedostanú.

Na predsedu tiež zaútočil minister zahraničia. Vyhlásil, že to, čo z Moskvy priniesol nie je vakcína ale prostriedok hybridnej vojny. Čo je iste pravda hlavne od vtedy, čo sa vyhlásilo, že sa nejedná o vakcínu ale o prostriedok hybridnej vojny. Človekovi, čo leží pod ventilátorom a lapá po dychu to asi nenapadne. Lieky sa vyrábajú po celom svete, málokto má prehľad o tom, či liek, ktorý si kúpil je prostriedkom hybridnej vojny alebo je to obyčajný acylpyrín. Vzhľadom na problémy s dodávkami vakcín sa medzitým ale aj iné štáty v Európe rozhodli zachraňovať životy svojich občanov týmto spôsobom. Pokarhá teraz náš minister zahraničia predsedov vlád Rakúska, Talianska, Čiech, Nemecka... Alebo o čo vlastne ide? Ide o záchranu zdravia a životov obyvateľov Slovenska? Alebo o čo vlastne ide?

No a keďže na Slovensku asi nemáme laboratórium, ktoré by aj potom, čo myši a škrečkovia prežijú, vedelo certifikovane povedať, že vakcína je bezpečná, rozhodol sa bývalý predseda po porade v Moskve, že zverí túto neľahkú úlohu laboratóriu maďarskému. Neviem, či to bol práve najlepší nápad, zveriť kontrolu nad vakcínami práve im. A čo ak zistia, že vakcína zabíja oveľa viac Slovákov ako Maďarov a naschvál nám ju podsunú?

A vôbec, vodka a bromhexin to je naša spása, načo sú nám vakcíny?

Absurdistan? Absurdistan!