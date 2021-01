Ide o Vaše zdravie, o Váš život. Celoplošné testovanie je do neba volajúci nezmysel ak sa nerobí opakovane. Treba to podporiť.

a peniaze vyhodené do vzduchu, ak sa nerobí opakovane. Jeden krát sa vyleje polovica vody z potápajúcej sa lode, tá do nej ale stále doteká a tak treba vyliať vodu o týždeň alebo dva alebo tri, podľa toho ako rýchlo v nej hladina stúpa, znova. A tak dookola až kým loď nedorazí k pevnine, ktorej obrysy sa črtajú v diaľke. Teda pokiaľ nebude väčšina obyvateľstva zaočkovaná a nezíska tým imunitu. V nádeji, že obrysy pevniny nie sú len fatamorgána, ktorá sa bude vzďaľovať rovnakou rýchlosťou ako budú prichádzať nové mutácie Covidu.

Na to, aby sa pandémia skončila, musí imunitu pred Covidom získať 70% obyvateľstva. A imunita sa samozrejme dá získať rôzne. Kto je presvedčený, že vakcína je len nástroj na porobenie obyvateľstva, jeho sterilizáciu alebo možnosť sledovania každého občana, môže vyskúšať získanie imunity prirodzenou cestou. Nemal by to byť problém, veď v minulosti získavali ľudia imunitu len takto. Dôkazom toho sú morové stĺpy v našich mestách. Postavili ich naši predkovia z vďaky za získanú prirodzenú imunitu. Vtedy za milosť božiu, ktorá ich ochránila od choroby, ktorú na nich zoslal diabol. Posledná pandémia, v ktorej ľudia získali imunitu prirodzene, je Španielska chrípka. V niekoľkých vlnách prebehla svetom a zanechala po sebe milióny mŕtvych. Viac ako prvá svetová vojna. Aj keď sa volala španielska nevznikla v Španielsku ani niekde v nejakom čínskom laboratóriu ale zrejme na jednej z amerických fariem, odkiaľ sa cez výcvikový tábor dostala spolu s vojakmi na bojiská prvej svetovej vojny.

Takže imunita sa dá získať naozaj aj prirodzene a možno by štát mohol vybudovať centrá prirodzeného získavania imunity, skrátene CPZI, do ktorých by sa posielali nakaziť ľudia presvedčení, že Covid je len chrípka a celé je to len podvod. Súčasťou areálu by bol prirodzene cintorín a, pre istotu, aj masový hrob. Pri vchode do areálu by bolo nad bránou heslo „Rúška dole, hlavy hore“ a na príchodiacich by sa usmievali busty Mariana Kotlebu a Václava Klausa. Tí, ktorí prežijú, by po odchode dostali osvedčenie o imunute, ktoré by bolo rovnocenné s osvedčením o zaočkovaní. Netreba pochybovať o tom, že by získanie prirodzenej imunity prežili skoro všetci. Skoro. Ak by si túto voľbu vybrala namiesto očkovania polovica obyvateľstva, zostalo by na cintorínoch z nich cca 20 000. Alebo 30 000, alebo viac alebo menej, vírus je nepredvídateľný. Štát ale CPZI zrejme budovať nebude, jeho predstavitelia by v budúcnosti čelili obžalobe za genocídu vlastného národa. Možno by to ale bol biznis pre súkromné firmy, nakoniec, prečo by takúto blbosť mal platiť štát.

Čo ale do doby, kým imunitu budeme mať? Lockdown zabíja ekonomiku, psychiku a posledné mozgové závity obyvateľstva, po jeho uvoľnení zasa nestačia nemocnice a najnovšie ani krematóriá a testovanie je Matovičova paranoja. Ak by v novinách nebolo na prvej strane, že všetci odborníci sú proti a aj starosta z Hornej Dolnej, ináč známy odborník na pandémie, je proti, lebo z jeho dediny len traja boli pozitívni, asi by si tie noviny nekúpil nikto. Hlúpy článok strieda hlúpejší a agresívnejší a nikoho ani nenapadne, že tu vôbec nejde o Matoviča. Čo s ním bude o pár rokov nebude zaujímať nikoho, nie málo ľudí bude ale drať podrážky na Všech svätých k hrobom, ktoré by nemuseli byť.

Odpor k rúškam a protipandemickým opatreniam sa tiahne Európou, nie je to len slovenské špecifikum. Vo všetkých krajinách ľudia obviňujú vlády, že konajú chaoticky, že nedokážu jasne povedať, ktorý pondelok už žiaci pôjdu do školy, kedy sa otvoria reštaurácie. A vlády v snahe ukázať svoju nenahraditeľnosť, múdrosť a odvahu vymýšľajú a zdokonaľujú a porušujú stále nové a tentokrát už určite správne algoritmy, ktoré majú dať jasnú a nemennú odpoveď, ktorú tak žiada obyvateľstvo a samozrejme opozícia, ktorá by všetko robila úplne ináč a úplne lepšie. Človek evolučne túži po istote, chce presne vedieť, že dnes z krovia medveď nevyskočí a ak zajtra tak o koľkej. Chce byť pripravený. Chce mať všetko najradšej v tabuľke v exceli aby to bolo prehľadné. Je to naivná snaha. Vírus je iný. Starosta z Hornej Dolnej, ktorý tvrdí, že testovanie bolo zbytočné, pretože tí traja by sa boli vyzdraveli a hotovo, nemôže vedieť, či by to bolo naozaj tak. Nemôže vedieť, či by sa od nich nenakazila polovica dediny. Nemôže to vedieť a mal by bohu ďakovať za to, že ich testovanie odchytilo skôr, ako sa tak stalo.

Plošné testovanie odhalilo 36 547 pozitívnych, z nich každý mohol nakaziť ďalších, vírus sa šíri exponenciálne. Tu nie je postupnosť 1,2,3,4,.. tu je postupnosť 1,2,4,8,16... preto má význam nájdenie každého jedného pozitívneho, každý z nich je prskavka, ktorá zapaľuje ďalšie a ďalšie. Súčasne nie je možné vedieť, či zapáli jednu alebo desať. Dá sa to samozrejme spriemerovať a uložiť do grafov ale o žiadnom jednotlivom prípade nie je možné vedieť, či nenakazí nikoho alebo desiatich. Je to ako hádzanie kockami, je to čistá lotéria. Jedinou istotou, nedosiahnuteľnou, je, že ak nebude pozitívny nikto, nenakazí sa tiež nikto.

A preto zabudnite na Matoviča a zabudnite aj na odborníkov, ktorí tvrdia, že plošné testovanie je nezmysel. Nejde o nikoho z nich a už vôbec nejde o politiku. Ide o Vaše zdravie, o Váš život. Celoplošné testovanie je do neba volajúci nezmysel ak sa nerobí opakovane. Treba to podporiť.